Сосиски известных брендов занесены в чёрный список

Росконтроль РФ проверил сосиски известных российских брендов, которые продаются и в наших магазинах. Три из них попали в черный список. В продуктах фирмы «Ремит» выявлена микробная обсемененность, которая в три раза превышает допустимое значение.

На границе норматива по этому показателю находится продукция «Мясного дома Бородина», но самая страшная находка обнаружилась в образце «Велком». Экспертиза выявила в нем наличие листерий. Это патогенные бактерии, вызывающие опасное инфекционное заболевание человека и животных — листериоз. Особенно опасна эта болезнь для пожилых людей, новорожденных и детей первого года жизни, у которых она может вызывать поражение нервной системы, вплоть до менингита. Листериоз у беременных опасен летальным исходом для будущего ребенка или тяжелыми аномалиями развития.

Кроме того, в сосисках этой компании много соли. В сосисках бренда «Дымов» микробов нет, зато найдены консерванты — сорбиновая и бензойная кислоты, причем, в довольно больших концентрациях, то есть консерванты скорее всего явно внесены изготовителем сосисок, а не попали туда случайно с каким-либо ингредиентом, например, со специями, как это иногда бывает. Использование консервантов в вареных колбасных изделиях не предусмотрено техническим регламентом, и в составе они тоже не указаны. А еще вместо картофельного крахмала присутствует кукурузный. ИА «Хабаровский край сегодня»