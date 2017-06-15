Пленум Верховного суда России принял решение ограничить права россиян при разбирательствах по административным делам. Отныне судья сможет лишать подсудимого слова в рамках мер "процессуального принуждения" - соответствующее постановление ВС принял во вторник.
Это позволит сократить время рассмотрения дел и не допускать того, чтобы участвующие в процессе лица злоупотребляли своими правами, цитирует агенство комментарий Генпрокуратуры.
"Такие меры, как ограничение выступления и лишение слова участника судебного разбирательства, впервые были закреплены на законодательном уровне", - констатировал генпрокурор РФ Леонид Коржинек.
При этом выделение мер процессуального принуждения в самостоятельный правовой институт "полностью соответствует принципу процессуальной экономии", считают в надзорном ведомстве.
По данным Следственного комитета России, подавляющее большинство приговоров, которые выносятся российскими судами, - обвинительные. Доля оправдательных решений находится на уровне статистической погрешности - в 2015 году она составила около 0,2%.
В декабре 2016 года шлава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев призвал общество не зацикливаться на том, что из общего числа приговоров в России менее 1% оправдательные.
По словам главы ВС, оправдательный приговор может быть так же вреден, как и обвинительный, если он вынесен без достаточных оснований.
"Оправдывать надо только если есть основания", - добавил глава ВС. finanz.ru
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