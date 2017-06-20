Президент Путин подписал закон о поправках в Трудовой кодекс

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит ряд изменений в регулирование рабочего дня, в том числе предоставления перерыва для отдыха.

В документе отмечается, что наниматель может устанавливать для работников ненормированный рабочий день только при условии, если в трудовом договоре прописан пункт о неполной рабочей неделе, но с полным рабочим днем или сменой.

Поправки также регламентируют порядок учета сверхурочной работы в выходные и праздники при исчислении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере.

"Федеральным законом предусматривается инкорпорация отдельных положений некоторых правовых актов СССР и РСФСР в Трудовой кодекс Российской Федерации.

В частности, изменениями, вносимыми в статьи 93, 101 и 108 Кодекса, уточняется порядок установления неполного рабочего времени, в том числе предоставления работнику перерыва для отдыха.

Кроме того, предусматривается правило, согласно которому работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой).

В статьях 152 и 153 Кодекса Федеральным законом конкретизируется порядок учета работы, произведенной сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие праздничные дни, при исчислении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере". vestifinance.ru