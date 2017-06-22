Объём ипотечных кредитов в России достиг рекорда

Объем выданных в мае ипотечных кредитов превысил 140 млрд руб., что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут "Известия" со ссылкой на предварительные данные Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

Темпы роста показателя стали максимальными за всю историю развития ипотечного кредитования в России, несмотря на окончание двухлетней государственной программы субсидирования ставок.

Роста ставок не произошло во многом благодаря действиям Сбербанка и группы ВТБ, которые в ключевой момент завершения госпрограммы сообщили о снижении ставок, отметил генеральный директор АИЖК Александр Плутник.

Объем выданных ипотечных кредитов за январь-май 2017 г. составил более 610 млрд руб., что на 11% больше, чем годом ранее.

По словам Плутника, в начале года прогноз АИЖК по объему выдачи в 1,8 трлн руб. на 2017 г. многим казался излишне оптимистичным, но сейчас "стало понятно, что прогноз более чем реален".

"Мы уверены в перспективах рынка ипотеки в России. На днях ЦБ в очередной раз снизил ставку, и есть все основания полагать, что это не последнее снижение в этом году. Ставки по ипотеке уже к концу года упадут до уровня ниже 10%", - заявил Плутник "Известиям".

По оценкам АИЖК, в мае средневзвешенные ставки на первичном и вторичном рынках составляли 10,38% и 11,04% соответственно по сравнению с 11,38% и 12,85% в декабре 2016 г.

Росту объемов кредитования способствуют и программы рефинансирования: граждане активно обращаются в банки для снижения ставок по взятым ранее кредитам.

Сбербанк в мае выдал ипотечные кредиты на сумму 74 млрд руб., обновив рекорд выдачи, сообщил изданию представитель банка. Предыдущий максимум был зафиксирован в мае 2014 г., когда Сбербанк выдал ипотечные кредиты на 71 млрд руб.

В банке прогнозируют сохранение текущих темпов выдачи ипотеки "с тенденцией к увеличению за счет поэтапного возврата уровня процентных ставок к докризисному уровню".

Как сообщали "Вести.Экономика", совет директоров Банка России 16 июня объявил о снижении ключевой ставки с 9,25% до 9% годовых. vestifinance.ru