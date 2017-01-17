Хабаровский "Амур" на своем льду переиграл финский "Йокерит" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, прошедшая в понедельник в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) в пользу хозяев.
У победителей отличились Теему Рамстедт (33-я минута), Никита Камалов (42) и Владислав Ушенин (45). У гостей шайбы забросили Брайан О'Нилл (25) и Петер Регин (30). "Амур" одержал третью победу подряд, а "Йокерит" проиграл пятый матч кряду. В следующем матче "Йокерит" сыграет в гостях с петербургским СКА 19 января, а "Амур" в тот же день примет в Хабаровске владивостокский "Адмирал". Р-Спорт
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