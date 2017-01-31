Определена дата проведения Чемпионата мира по бенди в Хабаровске

Игры Чемпионата мира по хоккею с мячом группы «А» пройдут в Хабаровске в период с 29 января по 4 февраля 2018 года. Такое решение накануне принято Международным комитетом. Площадкой для состязаний станет «Арена «Ерофей». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

«Сегодня мы уже собрали инициативную креативную группу, в число которой вошли, в том числе, организаторы Чемпионата мира по бенди 2015 года. Скажу сразу, нам придется изрядно потрудиться, чтобы зрители почувствовали контраст: состязания, которые проходили в Хабаровске в прошлый раз были признаны лучшими в плане организации их проведения», - отметил министр физической культуры и спорта края Николай Чупров.

Напомним, регион уже в третий раз получил право принять Чемпионат мира по бенди. Выбор в пользу Хабаровского края был сделан по итогам конкурсного отбора на межведомственной комиссии по проведению международных соревнований в РФ. Как ранее отметил глава региона Вячеслав Шпорт, предстоящий Чемпионат в очередной раз привлечет интерес к Хабаровскому краю на международном уровне, позволит повысить его инвестиционную и туристическую привлекательность.

«Чемпионат мира по бенди – это значимое событие для всего края. У нас по-настоящему любят русский хоккей. Проведение Чемпионата мира для нас и огромная честь, и большая ответственность. Внимание всех мировых СМИ будет приковано к дальневосточной столице. Чемпионат мира – главное международное соревнование, выше ступени нет. Ведь это не Олимпийский вид спорта. Это событие будет иметь огромное значение и для нашей хоккейной команды, и для молодых хоккеистов», - отметил глава региона Вячеслав Шпорт.