Хоккеисты "Амура" обыграли "Авангард" и сохранили шансы на выход в плей-офф КХЛ

Хоккеисты хабаровского "Амура" обыграли омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ и сохранили шансы на попадание в плей-офф турнира. Встреча, прошедшая во вторник в Омске, завершилась победой гостей со счетом 4:2 (2:0, 0:0, 2:2).

Шайбами в составе победителей отметились Олег Ли (на 5-й минуте), Максим Кондратьев (10, 45) и Владислав Ушенин (60). Для 34-летнего защитника Кондратьева это первый дубль в карьере в КХЛ. У "Авангарда" забивали Эрик Густафссон (49) и Антон Бурдасов (58). Виталий Атюшов, которому в июле исполнится 38 лет, провел 500-й матч в карьере в КХЛ. "Амур" набрал 65 очков в 55 матчах. Клуб сохраняет математические шансы на 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

В ближайшем матче хабаровчане сыграют в гостях с "Металлургом" из Новокузнецка. "Авангард", уже гарантировавший себе место в плей-офф, потерпел четвертое поражение подряд. В следующем матче омичи встретятся дома с "Куньлунем". Р-Спорт