Гонка на собачьих упряжках "Берингия-2017" на Камчатке станет самой массовой по количеству участников за всю историю ее проведения с 1991 года. Заявки подали 19 каюров, сообщил в среду глава оргкомитета соревнований Алексей Войтов. "Заявки принимались до 1 февраля.
О своем участии в гонке заявили 19 каюров из Камчатского края и Чукотского автономного округа. Это рекордное количество за всю историю "Берингии", - сообщил Алексей Войтов. В этом году наравне с мужчинами будет состязаться каюр из Петропавловска-Камчатского Анастасия Семашкина, для которой эти соревнования станут четвертыми. Ранее в двух гонках Анастасия Семашкина занимала третье место.
Одной из интриг гонки будет участие двух титулованных каюров - отца и сына Левковских. "Старший Левковский, Николай Николаевич, трижды становился чемпионом "Берингии". Младший, Валентин, чемпионский титул завоевал в прошлом году. Оба заявляют, что будут биться серьезно, уступать и делать поблажки друг другу не будут", - сообщили в оргкомитете.
"В этом году на старт "Берингии" выйдут два чукотских каюра - Михаил Тельпин и Геннадий Томилов. Оба - неоднократные победители чукотской гонки "Надежда". Михаил Тельпин - единственный в мире каюр, который прошел все самые протяженные гонки на собачьих упряжках на планете. В его послужном списке участие в российских "Берингии" и "Надежде", в американской "Iditarod" и американо-канадской "Yukon Quest", - рассказали в оргкомитете. ТАСС Елена Верещака
Предыдущие новости
- Хоккеисты "Амура" обыграли "Авангард" и сохранили шансы на выход в плей-офф КХЛ - 31/01/2017 23:22
- Определена дата проведения Чемпионата мира по бенди в Хабаровске - 31/01/2017 03:44
- "Амур" обыграл "Медвешчак" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 26/01/2017 22:40
- Хоккеисты "Слована" одержали 7-ю победу подряд в "регулярке" КХЛ, обыграв "Амур" - 25/01/2017 00:22
- "СКА-Нефтяник" обыграл "Енисей" в матче за Суперкубок России по хоккею с мячом - 22/01/2017 23:22