Камчатская гонка на собаках "Берингия-2017" станет самой массовой по числу участников

Гонка на собачьих упряжках "Берингия-2017" на Камчатке станет самой массовой по количеству участников за всю историю ее проведения с 1991 года. Заявки подали 19 каюров, сообщил в среду глава оргкомитета соревнований Алексей Войтов. "Заявки принимались до 1 февраля.

О своем участии в гонке заявили 19 каюров из Камчатского края и Чукотского автономного округа. Это рекордное количество за всю историю "Берингии", - сообщил Алексей Войтов. В этом году наравне с мужчинами будет состязаться каюр из Петропавловска-Камчатского Анастасия Семашкина, для которой эти соревнования станут четвертыми. Ранее в двух гонках Анастасия Семашкина занимала третье место.

Одной из интриг гонки будет участие двух титулованных каюров - отца и сына Левковских. "Старший Левковский, Николай Николаевич, трижды становился чемпионом "Берингии". Младший, Валентин, чемпионский титул завоевал в прошлом году. Оба заявляют, что будут биться серьезно, уступать и делать поблажки друг другу не будут", - сообщили в оргкомитете.

"В этом году на старт "Берингии" выйдут два чукотских каюра - Михаил Тельпин и Геннадий Томилов. Оба - неоднократные победители чукотской гонки "Надежда". Михаил Тельпин - единственный в мире каюр, который прошел все самые протяженные гонки на собачьих упряжках на планете. В его послужном списке участие в российских "Берингии" и "Надежде", в американской "Iditarod" и американо-канадской "Yukon Quest", - рассказали в оргкомитете. ТАСС Елена Верещака