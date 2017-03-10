Хабаровский "СКА-Нефтяник" на своем льду разгромил новосибирский "Сибсельмаш" в первом матче 1/4 финала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча, прошедшая в четверг в Хабаровске, завершилась со счетом 15:5 в пользу хозяев.
Покер в составе победителей сделал Артем Бондаренко, по три мяча забили Юрий Шардаков и Павел Рязанцев. Второй матч серии до трех побед пройдет также в Хабаровске 10 марта. Р-Спорт
Предыдущие новости
- Спортсмены Хабаровского края стали обладателями Кубка России по киокусинкай - 28/02/2017 07:55
- Хоккеисты "СКА-Нефтяника" обыграли ульяновскую "Волгу" в ЧР по бенди - 26/02/2017 23:22
- «СКА-Нефтяник» установил новый рекорд побед в чемпионате - 19/02/2017 23:44
- "Амур" обыграл по буллитам на выезде "Витязь" в матче чемпионата КХЛ - 16/02/2017 23:44
- "СКА-Нефтяник" разгромил "Динамо" (Москва) в матче второго этапа ЧР по бенди - 16/02/2017 22:40