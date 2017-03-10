"СКА-Нефтяник" разгромил "Сибсельмаш" в первом матче 1/4 финала плей-офф ЧР по бенди

Хабаровский "СКА-Нефтяник" на своем льду разгромил новосибирский "Сибсельмаш" в первом матче 1/4 финала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча, прошедшая в четверг в Хабаровске, завершилась со счетом 15:5 в пользу хозяев.

Покер в составе победителей сделал Артем Бондаренко, по три мяча забили Юрий Шардаков и Павел Рязанцев. Второй матч серии до трех побед пройдет также в Хабаровске 10 марта. Р-Спорт