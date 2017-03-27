Хабаровский "СКА-Нефтяник" на домашней арене победил иркутский клуб "Байкал-Энергия" и впервые в истории завоевал золотые медали чемпионата России по хоккею с мячом. В воскресенье в Хабаровске завершился турнир четырех сильнейших команд России.
"СКА-Нефтяник" в решающем матче одержал победу со счетом 6:2. У хозяев отличились Артем Бондаренко (24-я, 49-я и 54-я минуты), Павел Рязанцев (33, 61) и Максим Ишкельдин (35), у гостей голы забили Илья Грачев (83) и Иван Нечаев (90).
Основанный в 1947 году клуб ранее ни разу не выигрывал золотые медали первенств страны. В субботу чемпион России 2014-2016 годов красноярский "Енисей" в матче за третье место разгромил архангельский "Водник" - 11:2. Р-Спорт
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