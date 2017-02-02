В 2017 году Китай получит десять истребителей Су-35

В 2017 году Китай получит десять истребителей Су-35 в рамках контракта 2015 года, передает источник в системе военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.

«Первые четыре машины были поставлены еще в конце прошлого года, а вторая партия из десяти самолетов будет поставлена заказчику в этом году»" — сказал собеседник агентства, добавив, что заключительная партия из десяти машин будет передана в 2018 году.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству не стали комментировать эту информацию.

Контракт на поставку в Китай 24 истребителей Су-35 стоимостью около 2,5 миллиардов долларов был заключен в ноябре 2015 года. С осени 2016-го в Подмосковье велось обучение китайского летно-технического персонала, а 26 декабря о передаче первых четырех истребителей. В 2017 и 2018 годах планируется передать еще по 10 машин. lenta.ru