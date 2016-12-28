Автоперевозчик с неоплаченным штрафом за уклонение от уплаты в системе «Платон» не сможет пересечь государственную границу до устранения нарушения. «Теперь, если автоперевозчик имеет неоплаченный штраф за уклонение от уплаты в систему «Платон», он не сможет пересечь государственную границу до устранения нарушения. В случае, если факт уклонения от уплаты штрафа зафиксирован после выезда, автоперевозчик не сможет въехать на территорию России, не уплатив штраф»,— рассказали в Минтрансе России.
Также таможенные органы наделяются полномочиями контроля за соблюдением требований законодательства России о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам общего пользования федерального значения 12-тонниками. ИА «Хабаровский край сегодня»
Предыдущие новости
- Госдума приняла в первом чтении поправки о замене денежных выплат по ОСАГО ремонтом - 16/12/2016 03:44
- Завод по утилизации старых автомобилей планируется запустить во Владивостоке летом 2017 года - 06/12/2016 04:44
- В России могут появиться новые автомобильные и мотоциклетные номера - 21/11/2016 04:22
- Производство легковых автомобилей в России упало еще на 10,9% - 17/11/2016 03:44
- Россиян обяжут оснастить автомобили «чёрными ящиками» - 16/11/2016 04:22