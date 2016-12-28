Минтранс РФ запретит выезд за границу автоперевозчикам, не оплатившим штрафы «Платона»

Автоперевозчик с неоплаченным штрафом за уклонение от уплаты в системе «Платон» не сможет пересечь государственную границу до устранения нарушения. «Теперь, если автоперевозчик имеет неоплаченный штраф за уклонение от уплаты в систему «Платон», он не сможет пересечь государственную границу до устранения нарушения. В случае, если факт уклонения от уплаты штрафа зафиксирован после выезда, автоперевозчик не сможет въехать на территорию России, не уплатив штраф»,— рассказали в Минтрансе России.

Также таможенные органы наделяются полномочиями контроля за соблюдением требований законодательства России о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам общего пользования федерального значения 12-тонниками. ИА «Хабаровский край сегодня»