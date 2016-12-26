Сегодня школьники Хабаровского края побывают на кремлёвской ёлке

В Москву отправились двадцать детей из 11 районов Хабаровского края, они побывают на кремлевской елке. Как сообщили в региональном министерстве образования и науки, это ребята из многодетных социально-незащищенных семей, детских домов, а также победители всероссийских олимпиад, конкурсов и соревнований.

В поездке их сопровождают представители минобрнауки, министерства соцзащиты населения края, медицинский работник и сотрудник полиции. - Кремлевская елка событие грандиозное. В его рамках пройдет концерт юных талантов. Свои номера покажут и наши ребята. С вокальным номером «Лети перышко» из кинофильма «Князь Владимир» выступит школьник из поселка Ванино, лауреат I степени XVI международного творческого фестиваля-конкурса «На творческом Олимпе» в Сочи, участник суперфинала международного проекта «Салют талантов» в Санкт-Петербурге Андрей Кондратюк , - сказал руководитель пресс-службы минобрнауки края Артем Красиков.

После праздничного мероприятия для ребят состоится дискотека в к/з «Измайлово», 27 декабря школьники посетят Оружейную Палату, а 28 декабря вернутся в Хабаровск. ИА «Хабаровский край сегодня»