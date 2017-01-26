Подозреваемый в убийстве своей семьи в Хабаровске признался в содеянном

Мужчина, арестованный по подозрению в убийстве жены, двух дочерей и своей бабушки, дал признательные показания, сообщает следственное управление СКР по Хабаровскому краю. "Мужчина уже дал признательные показания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, причиной смерти всех пострадавших могло стать удушение. "Также необходимо отметить, что на телах двух погибших имеются колото-резанные ранения", - отмечается в сообщении. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинских экспертиз. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Как сообщалось, суд Индустриального района Хабаровска в четверг санкционировал арест на два месяца 36-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве членов своей семьи. Тела двух женщин 34 и 83 лет и двух девочек в возрасте двух и трех лет были найдены на месте пожара в частном доме в Хабаровске, произошедшего во вторник ранним утром. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого в убийстве женщин и девочек главу семьи задержали в тот же день. "Интерфакс-Дальний Восток"