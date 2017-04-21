Китайская Cofco планирует организовать экспорт питьевой воды из регионов Дальнего Востока в КНР

Китайская Cofco Coca-Cola Beverages (дочерняя структура Cofco Corp., крупнейшая продовольственная компания КНР) планирует организовать экспорт питьевой воды из регионов Дальнего Востока в КНР, заявила гендиректор компании Луань Сюнцзю в ходе рабочей встречи с замглавы Минвостокразвития Александром Крутиковым.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, сейчас представители корпорации рассматривают три региона, откуда они готовы экспортировать воду: Камчатка, Сахалин и Приморье.

Основным критерием выбора является транспортная доступность, логистика и наличие партнеров в регионе.

"Мы (Сofco - ИФ) провели анализ 85 регионов России и пришли к выводу, что регионы Дальнего Востока нам наиболее подходят", - отметила Луань Сюнцзю.

В настоящее время в Китае успешно продается бутилированная вода из озера Байкал.

"Коммерческий потенциал производства питьевой воды на Дальнем Востоке раскрыт далеко не полностью, поэтому можно быть уверенным в успешности проекта. Со своей стороны, мы (Минвостокразвития - ИФ) готовы оказать всестороннюю поддержку компаниям, которые будут инвестировать в соответствующее производство", сказал А.Крутиков, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее стало известно, что Cofco в 2017 году откроет представительство на Дальнем Востоке России

Для китайской корпорации наиболее перспективным направлением в сельскохозяйственной отрасли Дальнего Востока является выращивание и переработка соевых бобов, например, в изолированный соевый белок.

Cofco также заинтересована в поставках из Приморья мясной продукции.

Cofco (China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation) - основанная в 1949 году многопрофильная организация, одно из крупнейших государственных предприятий КНР. Корпорация осуществляет закупку и торговлю зерновыми, а также занимается глубокой переработкой зерна. Является крупнейшим производителем и продавцом продуктов питания в КНР и одним из 49 крупнейших государственных предприятий. Аффилированные с Cofco компании работают примерно в 140 странах. "Интерфакс-Дальний Восток"