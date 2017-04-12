Обзор ночных происшествий за 12 апреля 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

На улице Руднева нетрезвый водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадала женщина. Горожанка ехала пассажиром в машине предполагаемого виновника. Скорую помощь вызывать не стали: женщина решила добраться до больницы самостоятельно.

Виновным полицейские, скорее всего, признают шофера «Тойоты Марк-2». Никаких помех на дороге для него не было. Тест на трезвость мужчина провалил: прибор зафиксировал легкую степень опьянения.

Лобовое столкновение «Тойоты Марк-2» с «Ниссаном Санни» произошло после того, как водитель первой машины выехал с прилегающей дороги на главную – улицу Руднева. Маневр был несложным: мужчине предстояло повернуть направо. Сразу после поворота «Марк-2» резко выкатился наперерез встречному «Ниссану». Для водителя этой машины появление препятствия стало неожиданностью.

В Краснофлотском районе на улице Санаторной из-за невнимательности водителя «Ниссана Ваннет» произошла авария. Автолюбители на «Ниссане» и «Лексусе» двигались в попутном направлении – в сторону улицы Правобережной. Первым ехал «Лексус» Столкновение произошло из-за того, что водитель «Ваннета» отвлекся от дороги, включая печку.

Мужчина говорит, что опустил глаза на секунду, но ее вполне хватило, чтобы настигнуть дорогой кроссовер. После столкновения «Лексус» угодил в овраг.

MestoproTV