Наркоторговца в Хабаровске приговорили к 10 годам колонии

Суд в Хабаровске вынес приговор местному жителю, организовавшему канал поставки синтетических наркотиков в регион, сообщает пресс-служба краевого УФСБ России.

Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (организация незаконного сбыта наркотического средства, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Суд приговорил его к 10 годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием этого срока в колонии строгого режима.

Житель Хабаровска являлся участником наркогруппировки, сбывавшей запрещенные вещества в 46 регионах России. Его задержали за организацию канала поставок в Хабаровском крае в декабре 2016 года. По месту его жительства сотрудники правоохранительных органов обнаружили готовые к продаже наркотики и схемы сбыта. "Интерфакс-Дальний Восток"