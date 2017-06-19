Суд в Хабаровске вынес приговор местному жителю, организовавшему канал поставки синтетических наркотиков в регион, сообщает пресс-служба краевого УФСБ России.
Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (организация незаконного сбыта наркотического средства, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Суд приговорил его к 10 годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием этого срока в колонии строгого режима.
Житель Хабаровска являлся участником наркогруппировки, сбывавшей запрещенные вещества в 46 регионах России. Его задержали за организацию канала поставок в Хабаровском крае в декабре 2016 года. По месту его жительства сотрудники правоохранительных органов обнаружили готовые к продаже наркотики и схемы сбыта. "Интерфакс-Дальний Восток"
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