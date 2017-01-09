КнААЗ запускает в серию новейший истребитель Т-50

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А.Гагарина переходит на серийный выпуск новейших истребителей пятого поколения Т-50. Первые пять машин должны поступить на вооружение российских Воздушно-космических сил в 2017 году.

Как заявил источник агентства в оборонно-промышленном комплексе, поставка партии перспективных авиационных комплексов фронтовой авиации (ПАК ФА) предусмотрена действующим контрактом по завершении государственных испытаний истребителя. Самолёт пятого поколения оснащен принципиально новым комплексом авионики, интегрирующем функцию «электронного пилота», и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, что в значительной степени снижает нагрузку на летчика и позволяет концентрироваться на выполнении тактических задач.

- Бортовое оборудование нового самолёта позволяет осуществлять обмен данными в режиме реального времени как с наземными системами управления, так и внутри авиационной группы, - отметили в пресс-центре КнААЗ. - Применение композиционных материалов и инновационных технологий, аэродинамическая компоновка самолёта, мероприятия по снижению заметности двигателя обеспечивают беспрецедентно низкий уровень радиолокационной, оптической и инфракрасной заметности.

Напомним, седьмой экземпляр ПАК-ФА успешно совершил первый полет в середине ноября 2016 года, а неделей ранее в Москве в Опытно-конструкторском бюро имени А.Люльки состоялся первый запуск стендового образца двигателя-демонстратора «изделие 30» - это новый, более мощный двигатель для Т-50. ИА «Хабаровский край сегодня»