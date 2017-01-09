Тарифы на электроэнергию для садоводов снижены в Хабаровском крае

В комитете по ценам и тарифам Правительства региона принято решение о применении понижающего коэффициента при расчете платы за электроэнергию для краевых объединений садоводов. Норма начала действовать с первого января этого года и позволит жителям сэкономить примерно 30% стоимости. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Так, действующий на сегодняшний день тариф составляет 4,11 руб. за кВтч. Применение понижающего коэффициента 0,7 позволит уменьшить эту стоимость до 2,88 рублей за кВтч. Новые квитанции садоводы края получат уже в феврале. Как отметила первый заместитель председателя комитета по вопросам тарифного регулирования в ТЭК Маргарита Эскина, инициатива о снижении стоимости платы принадлежит Дмитрию Медведеву.

С просьбой приравнять тарифы к тем, которые применяются для жителей села, к Председателю Правительства РФ обратились садоводы Курской области, которые пожаловались на то, что платят за электроэнергию по городским тарифам, а они выше сельских. Встреча, после которой Премьер дал соответствующие поручения субъектам, состоялась в августе прошлого года. Как отметили в комитете, эта мера позволит усилить поддержку садоводческих движений Хабаровского края, которые вносят большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона.

Напомним, что сегодня на территории края зарегистрировано более 400 садоводческих некоммерческих объединений. Их поддержке Правительство региона уделяет большое внимание. Так, в ближайшее время 12 садово-некоммерческих товариществ по конкурсу получат субсидии на инженерное обеспечение территорий.