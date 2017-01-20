Новая особо охраняемая природная территория будет создана на острове Большой Уссурийский

Особо охраняемая природная территория (ООПТ) «Местообитание бабочки голубянки» будет создана в 2017 году в Хабаровском районе на острове Большой Уссурийский, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Приамурье».

- Памятник природы на острове Большой Уссурийский организуется для сохранения единственного известного на сегодня в мире местообитания популяции особого подвида бабочки – голубянки дивины Асахи, или божественной, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Несмотря на небольшую площадь, памятник природы способен поддерживать природный баланс луговых сообществ острова и сохранять биоразнообразие дальневосточных прерий. На острове Большой Уссурийский, в российской его части, это будет первая особо охраняемая природная территория. Кроме редкой божественной бабочки, здесь встречаются и другие виды, выявлено обитание 470 видов бабочек, которых новый памятник природы краевого значения возьмет под свою защиту. Это будет первая особо охраняемая природная территория на российской части Большого Уссурийского острова. ИА «Хабаровский край сегодня»