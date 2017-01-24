Все управляющие компании края зарегистрировались в системе «ГИС ЖКХ»

В Хабаровском крае продолжается реализация всероссийского проекта «ГИС ЖКХ». В ближайшем будущем он позволит любому жителю региона на едином интернет-портале узнать актуальную информацию о своём многоквартирном доме, начислениях, управлять коммунальными расчетами и многое другое.

В свою очередь, власти получат возможность контролировать деятельность организаций и предприятий сферы ЖКХ, оперативно реагировать на проблемы граждан.

Как уточнили в министерстве ЖКХ края, в настоящее время информация в раздел региона для федерального портала подготовлена на 75%. В системе уже зарегистрировалось 1329 организаций жилищно-коммунального хозяйства. Среди них 1014 - предприятия сферы ЖКХ, 224 - органы местного самоуправления, 348 - товарищества собственников жилья и недвижимости, 15 - кооперативы, 148 - ресурсоснабжающие организации. На сайте представлены все управляющие компании – 231.Также в реестре содержатся сведения о 12,8 тысячах многоквартирных домов.

«Раздел Хабаровского края на федеральном портале «ГИС ЖКХ» уже работает, - подчеркнула замминистра ЖКХ края Полина Шутова. – Жители могут завести личный кабинет, посмотреть данные об управляющих компаниях. Но часть функций пока недоступна».

По словам Полины Шутовой, после полного заполнения портал будет состоять из открытой части, где разместится информация, доступная незарегистрированным пользователям, а также персональной. В закрытой части будут содержаться электронные паспорта многоквартирных и жилых домов, схемы расположения объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, другие технические документы. Они будут видны только зарегистрированным пользователям сайта: www.gosuslugi.ru.

«Архитектура портала будет многофункциональна, - пояснила замминистра. - Пользователи смогут голосовать по вопросам управления своим многоквартирным домом, работать с показаниями индивидуальных приборов учета. Если возникнет необходимость, можно будет направить через личный кабинет жалобу и получить на неё ответ. Это очень удобно».

Напомним, что регионы должны полностью заполнить портал «ГИС ЖКХ» информацией к 1 июля 2017 года, а города федерального значения – к 1 июля 2019 года. После этого он станет единой информационной системой.