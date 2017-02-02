В министерстве здравоохранения края подвели промежуточные итоги прививочной кампании против клещевого вирусного энцефалита. Вакцинация началась в регионе в январе и продлится до конца февраля. План по иммунизации выполнен более чем на 40%. Привито 41 289 человек, в том числе 18 тысяч детей.Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
«План по вакцинации – 102 тысячи жителей края. В первую очередь прививку должны сделать те, кто входит в так называемую группу риска. Рассчитывать на бесплатную вакцину также могут дети и студенты. Прививки ставят в поликлиниках по месту жительства, в образовательных учреждениях, по месту работы при наличии договора между руководителями предприятия и поликлиникой», - отметил начальник отдела министерства здравоохранения края Владислав Ходжер.
Он также добавил, что вакцина в заявленном количестве имеется во всех медицинских учреждениях. Прививку необходимо сделать в ближайшее время, чтобы организм успел сформировать иммунитет к вирусу. По мнению специалистов, первые случаи укусов в этом году могут быть зарегистрированы уже в апреле.
Напомним, в прошлом году в лечебные учреждения края по поводу укуса клеща обратились почти семь тысяч человек. Зарегистрировано 60 фактов заражения клещевым боррелиозом и пять - клещевым энцефалитом. Ежегодно на протяжении последних трех лет один из таких случаев заканчивался летальным исходом.
В Хабаровском крае потенциально опасными признаны территории 16 районов.
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