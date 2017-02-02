В Хабаровске собрались около 700 разработчиков, инноваторов и предпринимателей, которые представляют разные регионы Дальнего Востока и Восточной Сибири. Со сцены городского дворца культуры их поприветствовали Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, главный федеральный инспектор по краю Виталий Крючков и советник президента Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен.

Глава края отметил, что наш регион принимает Стартап-тур уже во второй раз. Взаимодействие Правительства Хабаровского края и Фонда «Сколково» началось в декабре 2014 года, а в апреле 2015 года стороны подписали соглашение о взаимодействии. В результате появились первые хабаровские резиденты Фонда «Сколково» - «Настэк», «Дальневосточная торфяная компания» и «Институт научно-технических инноваций». Сейчас в процессе получения статуса резидента – еще четыре проекта.

«Такие мероприятия, как стартап-тур способствуют созданию конкурентоспособных инновационных предприятий. Здесь можно услышать ценные советы, научиться правильно презентовать свой продукт. Такие конкурсы позволяют понимать, что не надо бояться, надо пытаться реализовать свои амбиции. Надеюсь, что Хабаровский край станет площадкой для новых стартапов, для продвижения инновационного бизнеса», - отметил Вячеслав Шпорт.

«Мы здесь не для того, чтобы забрать лучшие компании с Дальнего Востока в Москву. И если раньше для резидентства было необходимо фактическое присутствие компании на территории фонда «Сколково», то сейчас это совсем необязательно. Еще три года назад, когда мы начинали Стартап-тур, я говорил всем, что наша задача - приехать в российские города и передать людям лучшие практики, научить работать и продвигать свои идеи. Для меня миссия «Сколково» заключается именно в этом», - отметил советник президента Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен

Напомним, всего на региональный этап в Хабаровске было подано 128 инновационных проектов в сфере биомедицины, информационных технологий и промышленности. Свои идеи представили участники из Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской и Амурской области, Еврейской автономной области, а также из Иркутска и Читы. Из 128 было отобрано 30 наиболее интересных проектов, которые будут представлены завтра, 3 февраля, экспертам Фонда «Сколково». Победители регионального этапа смогут рассчитывать на консультативную поддержку своих проектов, а также получат право на участие в самой крупной стартап-конференции России – Startup Village.

Open Innovations Startup Tour также включает в себя не только конкурс инновационных проектов, но и большую образовательную программу. Принять участие в семинарах и сессиях могут бесплатно все желающие. Эксперты Фонда «Сколково» расскажут о глобальных технологических трендах, совершенствовании профессиональных и личных качеств предпринимателей.