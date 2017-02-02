Почти двести деревьев вырубят в парке «Динамо»

В феврале в парке «Динамо» приступят к традиционной санитарной рубке зелёных насаждений. Специалисты начнут убирать старые, сухие и больные деревья. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По оценке специалистов института водных и экологических проблем, которые провели обследование насаждений в парке «Динамо» прошлым летом, в санитарной вырубке нуждается 180 деревьев. Убирать старые и больные деревья планируют в первую очередь в оврагах. Это растения, которые не только мешают расти здоровым деревьям, но и несут угрозу для посетителей парка.

«У них наблюдается отслаивание коры, в больших количествах появились дупла, завелись вредители, в частности, короеды. Их нужно удалять, иначе больные растения заражают здоровые. А в случае сильного ветра они могут упасть», – сказала начальник городского управления по охране окружающей среды и природных ресурсов Ирина Дубянская.

Вместо старых и больных растений в парке «Динамо» высадят деревья ценных пород. По словам директора МБУ «Горзеленстрой» Георгия Лаптиева, в парке «Динамо» появятся саженцы кедра, сосны, лиственницы, рябины, дуба и липы. Посадки начнутся осенью этого года.

«По опыту прошлых лет «принимаются» практически 100% саженцев. Дело в том, что мы используем уже взрослые, возраста 10 лет, адаптированные растения. Тем более, что в парке хорошие условия для роста. В прошлом году там снесли около шестидесяти деревьев, мы высадили почти сто. Все они чувствуют себя нормально», – отметил Георгий Лаптиев. Напомним, что санитарная вырубка старых деревьев в городе идёт ежегодно. К примеру, в парке «Динамо», 47% растущих сегодня деревьев были высажены после 2000 года. ИА «Хабаровский край сегодня»