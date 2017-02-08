По его словам, нарушителей экологического законодательства ждет штраф. Так, за отсутствие нормативной документации или нарушение правил обращения с отходами юридическое лицо может быть оштрафовано до 250 тысяч, а физическое до 3 тысяч рублей. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Повышать экологическую культуру и правовую грамотность жителей края специалисты ведомства будут не только штрафами, но и разъяснительной работой. Для этого подготовлены необходимые раздаточные материалы, которые будут распространять среди членов ГСК.
Профилактическая операция в крае пройдет в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В регионе запланирован ряд мероприятий по улучшению состояния окружающей среды и просвещению жителей. Для привлечения внимания к вопросам экологии в крае уже проводятся выставки, конкурсы, готовятся музейные экспозиции, реализуются федеральные и краевые проекты.
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