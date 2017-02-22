Амурметалл в 2016 г снизил выпуск стали на 66%, отказался от поставок металлопродукции на экспорт

ОАО "Амурметалл" (Комсомольск-на-Амуре, единственное на Дальнем Востоке предприятие черной металлургии) в 2016 году сократило производство стали на 65,5% по сравнению с показателем 2015 года - до 185,52 тыс. тонн.

В отчете метзавода за IV квартал 2016 года говорится, что во втором полугодии 2016 года руководством предприятия было принято решение сконцентрировать коммерческую деятельность на внутреннем рынке. В связи с этим в IV квартале отгрузка металлопродукции на экспорт не производилась.

Всего в 2016 году "Амурметалл" поставил на экспорт 103,83 тыс. тонн металлопродукции, что составляет более 50% от общего объема реализации. Основные покупатели - Вьетнам, Таиланд, Тайвань, Бангладеш и Индонезия. "Интерфакс-Дальний Восток"