Зона трансфера в аэропорту Хабаровска приняла первых пассажиров

В терминале внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск начала функционировать зона трансфера, выделенная специально для тех пассажиров, чья стыковка между рейсами составляет до двух часов, сообщает пресс-служба ОАО «Хабаровский аэропорт».

Это совместный проект ОАО «Хабаровский аэропорт» и базового перевозчика в Дальневосточном федеральном округе – АК «Аврора», чьи клиенты составляют основу сегмента трансферных пассажиров воздушной гавани региона. Цель создания специализированной зоны для пассажиров с короткой стыковкой рейсов – повышение качества их обслуживания и сокращение минимального стыковочного времени в аэропорту трансфера.

Технологические возможности зоны трансфера обеспечивают значительные преимущества пассажирам, прибывающим в Хабаровск исключительно с целью отправки в другие города Дальнего Востока. Для этой категории пассажиров аэропорт организует доставку ко специально оборудованному дополнительной галереей входу в аэровокзал, который в дальнейшем является для них и выходом на посадку. Таким образом, сойдя с трапа самолета, путешественники прибывают непосредственно в чистую зону аэровокзала внутренних авиалиний (зал вылета), минуя зал прилета и стандартную процедуру досмотра.

Кроме того, по упрощенной процедуре оформляется багаж трансферных пассажиров с короткой стыковкой рейсов – процесс перемещения в зону комплектации обеспечивается без их вовлечения. Первыми посетителями трансферной зоны стали 23 пассажира рейса №5613 из Магадана, которые затем отправились во Владивосток, Красноярск и Новосибирск.

«Аэропорт Хабаровск стремится к соответствию современным стандартам качества обслуживания, проводится большая работа, в том числе благодаря обратной связи с пассажирами. Выделение зоны трансфера для пассажиров рейсов с короткой стыковкой – это необходимое решение, позволяющее не только обеспечить больший комфорт людям, но и повысить оборачиваемость рейсов авиакомпаний, улучшить экономику перевозчиков», – рассказала первый заместитель исполнительного директора ОАО «Хабаровский аэропорт» Эльвира Ванюшкина. ИА «Хабаровский край сегодня»