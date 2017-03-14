Жителям Хабаровского края запретят выходить и выезжать на лёд

В Хабаровском крае установят спасательные посты вблизи рек. Как отметили в региональном ГУ МЧС, люди все чаще выезжают на лед, особенно в тех местах, где высок риск уйти под воду. – В Хабаровском крае за три года снизилось количество трагедий на льду, – сообщил врио начальника ГУ МЧС по Хабаровскому краю Олег Волынкин.

– Сейчас с приближением времени вскрытия рек возрастает угроза провала людей и техники под лед. Обеспечить безопасность в такой опасный период - задача приоритетная. Инспекторы ГИМС постоянно проводят рейды, во время которых выясняется, что жители края регулярно выезжают на лед в несанкционированных местах. Речь идет о хорошо известных местах - район затона РЭБ в Хабаровске, село Воронежское – 2, через реку Амгунь в районе им. Полины Осипенко. Также есть запрет выхода на лед в бухтах Силантьева в Ванинском районе, Юго-Западная в Советско-Гаванском районе, заливе Чихачева в Ульчском районе, тем не менее спасатели постоянно видят, как на льду находятся люди.

По этой причине, в тех местах, где люди чаще всего предпочитают выходить на лед, рекомендовано выставить спасательные посты. По задумке спасателей, там можно будет узнать информацию о ледовой и метеорологической обстановке в районе. В местах возможного съезда транспорта на лед, требуется установить знаки, информирующие о запрете выезда.

Напомним, сейчас на особом контроле спасателей находятся 8 мест массового выхода людей на лед, в основном для рыбалки: Охотский район – 3, Ульчский район – 1, Ванинский район – 2, Советско-Гаванский район – 1.

Как связаться со спасателями:

Единая служба спасения «112»; Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62; Телефон информирования Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 90-42-42. ИА «Хабаровский край сегодня»