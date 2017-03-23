Досрочный этап сдачи ЕГЭ стартовал в Хабаровском крае

Школьники, студенты техникумов региона, а также выпускники прошлых лет примут участие в досрочной сдаче единого государственного экзамена. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

По информации краевого министерства образования и науки, тесты сдадут 170 человек. Для них в школах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Бикина и Николаевска-на-Амуре подготовлены четыре пункта проведения экзаменов. Еще один открыт на дому для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.

Для контроля за «чистотой» проведения аттестации все помещения оснащены видеокамерами. Трансляция будет вестись в режиме онлайн на портале «Смотри ЕГЭ». Кроме того, контролировать ход экзаменов на местах и дистанционно будут общественные наблюдатели, в том числе студенты вузов Хабаровска.

«В этом году около 20 студентов ТОГУ – членов Российского союза молодежи решили стать общественными наблюдателями на досрочном этапе ЕГЭ. Перед тем как приступить к работе, они прошли обучение. В региональном центре оценки качества образования для этого разработали необходимую программу и тест, успешная сдача которого позволит ребятам стать полноценными участниками итоговой аттестации», - рассказала начальник отдела министерства образования и науки края Екатерина Кошельникова.

Досрочный этап сдачи ЕГЭ стартует сегодня, 23 марта, экзаменами по информатике и информационно-коммуникационным технологиям и географии. Завершатся испытания 14 апреля проверкой знаний по базовой профильной математике. Результаты конкретного теста станут известны через 10 дней после его сдачи.

Напомним, основной этап сдачи ЕГЭ начнется 29 мая. Участие в нем примут более 6 тысяч человек.

Всю информацию о проведении ГИА и ЕГЭ в Хабаровском крае можно узнать по телефону «горячей лини»: +7 (4212) 67-76-88 или 8-909-824-76-88.