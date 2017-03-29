УФНС: С 31 марта применение онлайн-кассы при продаже алкоголя станет обязательным для всех

С 31 марта 2017 года индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие продажу алкоголя, в том числе при оказании услуг общественного питания, будут обязаны применять контрольно-кассовую технику. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе УФНС России по Хабаровскому краю.

Соответствующие изменения внесены в статью 16 Федеральный закон от 22.11.95 № 171-ФЗ « О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Это требование распространяется и на тех, кто применяет специальные режимы налогообложения, а также осуществляет продажи в удаленных и труднодоступных местах, то есть на всех продавцов алкогольной продукции без исключения.

Согласно п.7 ст. 2 Закона № 171-ФЗ, к алкогольной продукции относятся как крепкие спиртные напитки, так и пиво, а также продукция, изготавливаемая на его основе (сидр, пуаре и медовуха). Следовательно, с 31 марта обязанность по применению контрольно-кассовой техники будет распространяться на организации и ИП, которые продают пиво в розницу вне зависимости от места реализации (магазин или общепит).

УФНС России по Хабаровскому краю также обращает внимание, что Федеральный закон № 171-ФЗ является специальным по отношению к Федеральному закону от 22.05.2003 № 54-ФЗ, регулирующему применение контрольно-кассовой техники в целом. Поэтому в данном случае будет действовать принцип приоритета специальной нормы над общей, т.е. в вопросах необходимости применения ККТ при реализации алкогольной продукции ИП на спецрежиме (ЕНДВ или по патенту), налоговые органы будут руководствоваться именно его нормами. Следовательно, если юридические лица и индивидуальные предприниматели продолжат реализацию пива и алкогольных напитков после 31 марта 2017 года без контрольно-кассовой техники, то к ним будут применяться административные штрафы.

За подобные нарушения статьей 14.5 КоАП РФ предусмотрены штрафы в размере: для должностных лиц - от 1/4 до 1/2 суммы неучтенной выручки, но не менее 10 тысяч рублей; для организаций - от 3/4 до 1 суммы не учтенной выручки, но не менее 30 тысяч рублей.