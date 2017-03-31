Хабаровский край намерен стать членом Северного форума

В Архангельске состоялась встреча губернаторов Северного форума. Эта международная организация, которая объединяет северные регионы мира. В работе приняли участие руководители нескольких субъектов РФ, а также представители провинций Лапландия (Финляндия), Тромс (Норвегия), Гренландия (Дания), штата Аляска (США). Во встрече принял участие и Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На заседании обсудили текущие задачи, которые стоят перед членами Северного форума. В первую очередь, это – реализация совместных проектов в сфере транспортных коммуникаций и инвестиций, поддержка коренных малочисленных народов, интеграция регионов в сфере культуры, образования и спорта.

«Мы стремимся к сотрудничеству и изучаем опыт разных территорий – Северной Америки, Скандинавии, а также приветствуем интерес к Северному форуму со стороны российских регионов и зарубежных стран, которые не находятся в зоне арктического Севера, но имеют территории с особым режимом природопользования, которые заинтересованы в развитии Северного морского пути как международной глобальной транспортной коммуникации», - отметил председатель Северного форума, Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, выступая на встрече, отметил, что в регионе не понаслышке знают о проблемах северных территорий. 41% площади края отнесён к районам Крайнего Севера, а еще 46% процентов – приравненные к ним местности.

«Наша ключевая задача – создать на северных территориях края достойные условия жизни, люди не должны себя чувствовать оторванными от «большой земли». Мы субсидируем авиаперевозки в отдаленные населённые пункты, строим дороги, поддерживаем коренные малочисленные народы Севера и, конечно, тесно сотрудничаем с арктическими регионами, например с Республикой Саха (Якутия). Наши практики в управлении северными районами могут быть полезны, но и нам тоже есть чему поучиться у коллег. Поэтому в ближайшее время Хабаровский край подаст заявку на вступление в Северный форум», - отметил Вячеслав Шпорт.

По итогам встречи участники приняли совместную декларацию, в которой отметили необходимость консолидации усилий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в интересах народов, населяющих северные регионы.

Отметим, что Северный форум был учрежден в начале 90-х годов прошлого века и стал важным инструментом усиления и расширения неполитического диалога между губернаторами арктических и северных регионов разных стран, руководителями муниципалитетов и организаций. На сегодняшний день в объединение входят 10 субъектов РФ, а также регионы Исландии, США, Республики Корея, Финляндии.