Позвонить на «112» в Хабаровском крае теперь можно с любого телефона

В Хабаровском крае начался новый этап в развитии системы экстренного вызова «112». Позвонить в оперативную службу по единому номеру теперь можно во всех районах региона, причем, как со стационарных телефонов, так и с мобильных. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

При этом соединение произойдет в любом случае, в том числе при отрицательном балансе у абонента. Если же человек пользуется сотовым телефонов, то вызвать помощь он сможет даже без SIM-карты.

Как уточнили в министерстве информационных технологий и связи края, расширение возможностей системы «112» произошло после того, как она была запущена в промышленную эксплуатацию. Уже в ближайшее время операторы смогут определять место положения звонящего, чтобы направить к нему сотрудников той или иной оперативной службы.

«Люди должны знать, если происходит чрезвычайная ситуация, то не важно, какой у вас телефон и оператор связи, - пояснил заведующий сектором отраслевого регулирования и связи Артем Щербина. - Например, едете по трассе, где не ловит ваша сеть, но позвонить на «112» вы все-таки сможете. Соединение произойдет автоматически через другого оператора, работающего в месте, где вы находитесь».

Напомним, еще недавно для вызова оперативных служб требовалось звонить на один из номеров: 01, 02, 03, 04. С мобильных телефонов это были комбинации: 101, 102, 103, 104. Теперь все их заменил единый номер «112».

Также отметим, что в перспективе система «112» будет работать по всей Российской Федерации. В настоящее время возможность вызова оперативных служб по единому номеру есть лишь в шести регионах, в том числе в Хабаровском крае.