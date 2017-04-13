Аэрофлот» покупает еще 20 лайнеров «Сухой Суперджет

Генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Виктор Савельев заявил о намерении приобрести 20 пассажирских лайнеров «Сухой Суперджет 100» в дополнение к 30 имеющимся в парке компании самолетам производства Комсомольска-на-Амуре.

Ожидается, что контракт будет подписан в июле на предстоящем авиасалоне МАКС-2017. В Объединённой авиастроительной корпорации сумму контракта оценили приблизительно в 600 млн долларов США, именно эту цифру назвал президент ОАК Юрий Слюсарь.

- По состоянию на 28 февраля 2017 года парк Группы «Аэрофлот» насчитывал 292 воздушных судна без учета одного самолета Ан-24, переданного в аренду, - сообщили в пресс-службе предприятия. – После выполнения контракта с «Гражданскими самолетами Сухого» число лайнеров SSJ-100 вырастет до 50.

Стоит отметить, что по данным за 2016 год «Аэрофлот» вошел в число авиакомпаний мира, которым удалось за десятилетний период покрыть стоимость инвестированных капиталов – предприятие стало первым среди глобальных перевозчиков, без учета региональных и низкобюджетных, по рентабельности инвестированного капитала. ИА «Хабаровский край сегодня»