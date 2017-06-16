Грозы и кратковременные дожди пройдут в Хабаровске в выходные

В Хабаровске и по краю в целом на выходные прогнозируются кратковременные осадки и грозы. - Уже установилась почти летняя погода. В субботу и воскресенье ожидаем по всей территории Хабаровского края короткие дожди и грозы, - говорит начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.

- В Хабаровске 17 июня ветер будет дуть юго-западный с силой 5-10 м/с. В воскресенье он изменит направление на восточное и дуть будет с силой до 10 м/с. Ночью в краевом центре и в южных районах края температура воздуха ожидается в пределах 15 градусов тепла, а днем - 23-28 градусов тепла. В северных районах будет прохладнее. Там также пройдут дожди. Температуры ночью слабоположительные, в пределах 6 градусов тепла, а днем - 13-18 градусов тепла.