В Хабаровске скоро исчезнут рекламные «растяжки» через дорогу, а рекламные промощиты вдоль дорогу будут установлены согласно ГОСТу. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Об этом шла речь на заседании Хабаровской городской думы. Депутаты проголосовали за внесение изменений в Положение о порядке размещения рекламных конструкций на территории краевого центра. Как рассказал начальник отдела наружной рекламы и регистрации информационных конструкций департамента муниципальной собственности мэрии Василий Аристов, еще в марте были внесены соответствующие изменения в федеральный закон.
ГОСТ, исполнение которого раньше было добровольным, теперь должен быть выполнен в отношении вновь установленных конструкций. А до 2020 года и старые рекламные щиты должны быть переделаны. Изменения коснутся и порядка их установки. В частности, они не должны находиться ближе, чем 60 сантиметров от бордюрного камня, и не закрывать собой дорожные знаки. Так называемый «коридор безопасности» также станет обязательным с 2020 года, а пока будет применяться для вновь установленных конструкций.
Что касается рекламы над дорогой, то уже с нынешнего года она запрещена. В 2017 году будет демонтирована 21 конструкция над дорогами. Но в тех местах, где договор с предпринимателем заключен раньше, реклама будет висеть до окончания его срока. Изменениями запрещена и наружная реклама на решетчатых заборах вокруг парковых зон и городских скверов. Причем на подобных оградах власти запретят вешать даже социальную рекламу.
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