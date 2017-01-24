В правительстве назвали средний размер российской пенсии в 2017 году

Средний размер пенсий в России в 2017 году достигнет 13 620 рублей. Об этом в понедельник, 23 января, заявила вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец. «Величина пенсий превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60 процентов», — сказала Голодец на совещании главы правительства Дмитрия Медведева с заместителями.

Она сообщила, что Минтруд готовит нормативный акт о доиндексации с 1 апреля выплат пенсионерам в соответствии с законом о бюджете. По словам вице-премьера, подготовка к индексации пенсий с 1 февраля находится на завершающей стадии.

«Это коснется 31 миллиона 430 тысяч неработающих пенсионеров», — уточнила Голодец. Правительство поставило задачу сохранить покупательскую способность страховых пенсий, отметила она. «Эта задача будет достигнута», — подчеркнула вице-премьер. Она напомнила, что единовременная выплата пяти тысяч рублей пенсионерам сейчас подходит к завершению.

«В настоящее время 85 процентов пенсионеров уже получили эту надбавку, и доставка этой выплаты завершится к концу этой недели», — добавила она. В общей сложности на повышение пенсий будет потрачено около 230 миллиардов рублей, передает kp.ru.

Пенсии будут проиндексированы по уровню инфляции 2016 года (на 5,4 процента) 1 февраля. Вторая индексация должна состояться 1 апреля, она будет небольшой — порядка 0,4 процента. 21 января глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в ближайшие три года реальный размер пенсий в России будет снижаться, уточнил чиновник. Согласно последним данным Росстата, средний размер пенсии в ноябре 2016 года составил 12 428 рублей (36,4 процента от размера средней зарплаты). За год в реальном выражении пенсия уменьшилась на 3,5 процента. lenta.ru