Экспорт золота из России в 2016 году снизился на 43 процента с 39,4 до 22,4 тонны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Пробирной палаты. При этом уровень производства в прошлом году несколько увеличился по сравнению с 2015-м (прогноз составляет 295-297 тонн против 289,5 тонны).
Таким образом, если в 2015 году на экспорт ушло около 14 процентов всего произведенного в России золота, то в прошлом году доля вывоза упала до 7,6 процента. Основным покупателем золота на внутреннем рынке традиционно является Центробанк. Однако хотя в 2016 году доля золота в составе международных резервов возросла на 14 процентов, объем его закупок принципиально не изменился, составив менее 200 тонн.
Другой государственный покупатель, Гохран, в прошлом году золото практически не приобретал, а в 2015-м году закупил не более 4 тонн. Падение экспорта может объясняться как изменением конъюнктуры, так и ростом внутреннего спроса, в частности со стороны ювелирной индустрии. Экспорт серебра при этом уменьшился еще сильнее — почти наполовину.
В начале прошлого года Россия занимает седьмое место в мире по золотому запасу. Страна владела 1288 тоннами металла. По этому показателю она уступает Китаю (1677 тонн) и опережает Швейцарию (1040 тонн). На первом месте — США (8133 тонны), на втором — Германия (3381 тонна), на третьем — Международный валютный фонд (2814 тонн). lenta.ru
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