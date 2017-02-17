Данные со счётчиков в России, будут собирать дистанционно

Переписывать на бумагу показания счетчиков электричества, горячего и холодного водоснабжения будет не нужно. В России готовится законодательная база для удаленного и автоматического сбора таких данных. Соответствующий пункт есть в проекте «дорожной карты» по развитию отечественных информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе индустриального интернета.

Документ подготовлен подгруппой «Интернет+Город» IT-комиссии при помощнике президента Игоре Щёголеве. Согласно документу, Минэнерго совместно с Минстроем и ФАС России должны будут разработать поправки в закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...». Цель — переход к дистанционному сбору данных о потреблении ресурсов ЖКХ. Изменения предлагается подготовить до октября 2017 года.

Глава подгруппы «Интернет+Город» Борис Глазков рассказал, что для передачи данных расхода электроэнергии, горячей и холодной воды, а при необходимости и газа, придется оснащать домохозяйства специальными счетчиками, подключенными к интернету. Как именно будут подключать эти устройства к сети — пока неизвестно, детали разработают позже. Глава Национальной ассоциации промышленного интернета Виталий Недельский рассказал, что данные со счетчиков можно выгружать, например, через домашнюю сеть Wi-Fi или оснащать подобные приборы SIM-картами.

Самый оптимальный и массовый способ сбора данных — подключение к специальным низковольтным сетям. Для этого необходимо установить специальную антенну, которая обеспечит связь в радиусе нескольких километров. Все приборы, попадающие в ее зону действия, смогут выгружать данные в сеть, например, раз в сутки. По словам Глазкова, данные можно будет загружать в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ, составная часть портала госуслуг).

Пользователь, зайдя на портал, сможет увидеть, сколько денег он должен уплатить, и при желании произвести оплату онлайн. Глазков уверен, что переход граждан на новые счетчики должен быть добровольным. Но этот процесс можно стимулировать — например, льготными тарифами на потребляемые ресурсы. Глава Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников ожидает, что переход на подключенные к Сети счетчики повысит собираемость платежей.

Потребителям станет сложно применять технические средства для обмана: ставить жучки (приборы, замедляющие ход диска электросчетчика), скручивать показания и т.д. — Энергокомпании будут видеть оперативную и точную онлайн-картину потребления. Они смогут прогнозировать нагрузки на свои сети, а, значит, смогут экономить, — говорит Колесников. — Чтобы это стало возможным, надо перестать продавать людям счетчики. Их должны устанавливать поставщики ресурсов за свой счет, эти затраты они быстро компенсируют. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что установку новых приборов можно стимулировать законодательно.

— Достаточно одного закона, по которому показания счетчиков надо предоставлять в компании каждый день. И ввести штрафы за непредоставление такой информации. У людей будет выбор: ставить автоматические счетчики либо каждый день снимать показания самостоятельно, — уверен Мариничев. — Побуждение к инновациям — очень важно. Иначе не выйдет внедрять сложные вещи. К примеру, тепло — это дефицитный ресурс. А без точных прогнозов нет возможности экономить. Мариничев считает, что приборы, передающие данные через сеть, позволят отменить «Энергетическое рабство». Владелец домохозяйства сможет выбирать поставщика, например, электроэнергии. Это увеличит конкуренцию и приведет к снижению цен. izvestia.ru