Укрепление рубля сделало россиян беднее на 1,5 триллиона рублей

Резкое укрепление рубля, который за год стал дороже на 22% к доллару и 20% к евро, не убедило россиян отказаться от вложений в валюту

Объем валютных вкладов населения в банках незначительно вырос: на 1 января 2016-го у населения на депозитах было 93,6 млрд долларов, а к началу 2017-го - 94,4 млрд долларов. За последние 12 месяцев общая сумма сбережений, которые граждане вложили в валюту, ни разу не опускалась ниже 90 млрд долларов.

В рублевом выражении за прошлый год эти вклады обесценились на 1,1 триллиона рублей, следует из статистики ЦБ. Февральский скачок рубля "съел" еще 415 млрд рублей.

Две волны девальвации - в конце 2014-го и конце 2015-го - оставили тяжелый след в сознании населения, и многие ждали, что этот сценарий повторится и в 2016 году, отмечает аналитик ВТБ24 Алексей Михеев.

По данным ЦБ, во второй половине года население купило 10,8 млрд долларов в наличной форме - больше, чем за весь 2015 год. На валютные вклады за тот же период пришло 2,1 млрд долларов.

Интерес у россиян к валюте проснулся осенью - тогда же Росстат зафиксировал рост зарплат на 10% в номинальном выражении и на 3,7% в реальном, отмечает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.

"В условиях роста зарплат население предпочитало направлять значительную часть дополнительных доходов на приобретение иностранной валюты, - делает вывод она.

Хорошей новостью, по словам Ващелюк, является то, что люди несут валюту в банки. "Плохой новостью является то, что уровень доверия населения к рублю остается низким, и как только возникает возможность, домохозяйства по-прежнему предпочитают формировать сбережения в иностранной валюте", - замечат эксперт.

На начало февраля средняя ставка по депозитам в долларах и евро практически не изменилась. Для долларовых вкладов сроком на 12 месяцев она составляла 1,08-1,1% годовых. Для вкладов в евро на тот же срок - в пределах 0,3-0,5% годовых. finanz.ru