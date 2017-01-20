В Минобороны отчитались о разработке гиперзвукового оружия

В России полным ходом идет разработка гиперзвукового оружия с использованием "принципиально новых материалов". В Минобороны объявили о том, что российская армия стоит на рубеже очередной научно-технической революции: новые системы вооружения основаны на неиспользованных ранее в этой области физических принципах.

"На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме", - заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов (цитата по ТАСС).

По его словам, на подходе совершенно иные принципы управления войсками, "потому что сегодня кто быстрее научится обнаруживать противника и поражать, тот, собственно, и побеждает".

По словам замглавы военного ведомства, характер военных конфликтов показал, что время от принятия решения до конечного результата резко сократилось: если раньше это были часы и иногда дни, то сегодня это минуты, "а скоро это будут секунды".

Минобороны ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия. "Взаимодействие между Российской академией наук и Минобороны имеет конкретные цели, прежде всего в разработке научно-технического задела. Особенно мы ожидаем серьезного прорыва в области лазерной тематики, электромагнитного оружия и так далее", - пояснил Борисов.

По его мнению, необходимо сделать резкое усилие для восполнения фундаментального базиса, на котором военная наука может создавать принципиально новые образцы вооружения.

"Мы с РАН наметили план работы. С одной стороны, наши офицеры учатся в прямом смысле слова - для них формируются специальные курсы. А с другой стороны, мы своими идеями в какой-то степени зажгли академические институты, и они начинают думать о новых подходах к моделированию серьезных операций", - подчеркнул Борисов.

Сотрудничество ученых РАН и Минобороны позволило создать около 10 "виртуальных лабораторий" для выполнения научно-исследовательских работ оборонной направленности, заявил, в свою очередь, глава РАН Владимир Фортов. "Мы создали около десятка "виртуальных лабораторий", в том числе по электронике, гиперзвуку, математическому моделированию, базам данных", - уточнил он.