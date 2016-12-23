Руководство хоккейного клуба «Амур» продолжает поиск игроков, способных усилить игру команды. Новым приобретением «тигров» стал опытный защитник Илья Горохов. Контракт игрока рассчитан до конца нынешнего сезона. Горохову 39 лет. Он воспитанник ярославского хоккея.
В КХЛ выступал в составе команд «Локомотив», «Салават Юлаев», «Атлант», «Динамо» Москва и ХК «Сочи». Илья Горохов является одним из самых титулованных защитников российского хоккея. Он двукратный чемпион российской Суперлиги (2001/02, 2002/03) и двукратный обладатель Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13). Дважды – участник Матча Всех Звёзд КХЛ (2012/13, 2013/14).
Нынешний сезон Илья Горохов начинал в составе ХК «Сочи»: провёл 27 игр, забросил одну шайбу и сделал пять голевых передач. К «Амуру» Горохов может присоединиться уже в ближайших матчах. 24 декабря «тигры» сыграют в гостях с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», а 26 декабря нагрянут во Владивосток. todaykhv.ru
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