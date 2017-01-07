"СКА-Нефтяник" разгромил иркутский "Байкал-Энергию" в матче чемпионата России по бенди. Встреча группы "Восток", прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 13:0 в пользу "СКА-Нефтяника". В составе победителей покер оформил Павел Рязанцев, хет-трик сделал Артем Бондаренко.
По итогам турнира в группе "Восток" "СКА-Нефтяник" с 55 очками занял первое место, "Байкал-Энергия" с 31 баллом стал третьим. Р-Спорт
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