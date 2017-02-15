Московское "Динамо" дома обыграло "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Хоккеисты московского "Динамо" на своем льду обыграли хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся во вторник в Москве, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) в пользу хозяев льда.

Хабаровчане повели со счетом 2:0 после точных бросков Виталия Попова (15-я минута) и Ильи Горохова (22). Однако динамовцам удалось выправить положение благодаря шайбам Юусо Хиетанена (29) и Максима Соловьева (47). Развязка наступила в самой концовке матча, когда на 59-й минуте Мартиньш Карсумс с "пятачка" подправил шайбу в ворота после броска Алексея Цветкова. Москвичи ранее уже обеспечили себе выход в плей-офф, а "Амур" шансов на борьбу за Кубок Гагарина лишился.

"Динамо" до конца регулярного чемпионата осталось провести еще два домашних матча - с владивостокским "Адмиралом" (16 февраля) и пекинским "Куньлунем" (18 февраля). "Амур" 16 февраля в Подольске сыграет с местным "Витязем", а 18 февраля - в Ярославле с "Локомотивом". Р-Спорт, Артем Калинин