Хабаровский "Амур" переиграл в серии буллитов подмосковный "Витязь" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, прошедшая в четверг в Подольске, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.
Решающий буллит реализовал Томаш Зогорна, а в основное время у хабаровчан отличились Вячеслав Литовченко (46) и Виталий Атюшов (47). У хозяев шайбы забросили Павел Лукин (26) и Михаил Епишин (38). "Витязь" обеспечил себе 7-е место в турнирной таблице Западной конференции и сыграет в первом раунде плей-офф либо с петербургским СКА, либо с московским ЦСКА.
В заключительном матче регулярного чемпионата "Витязь" сыграет дома 18 февраля с владивостокским "Адмиралом", а "Амур" встретится на выезде с ярославским "Локомотивом". Р-Спорт
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