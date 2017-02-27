Новости

Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл ульяновскую "Волгу" в заключительном туре второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча группы I, прошедшая в воскресенье в Ульяновске, завершилась со счетом 11:6 в пользу гостей, в составе которых Артем Бондаренко забил 5 голов.

"СКА-Нефтяник" (24 очка) и "Волга" (4 очка) вышли в плей-офф турнира. Р-Спорт

Предыдущие новости

Похожие новости