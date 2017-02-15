Убит брат Ким Чен Ына

45-летний Ким Чон Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура, об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. О смерти старшего брата нынешнего вождя Северной Кореи Ким Чен Ына - Ким Чон Нама - мало информации, однако мировые СМИ увидели в этой истории политический след.

Ряд американских СМИ сообщили, что события стали разворачиваться сразу после того, как в палате представителей США призвали президента остановить разработку ядерного оружия в Северной Корее — ввести против страны новые санкции, наложив ограничения на банки, сотрудничающие с Пхеньяном, а также отключить Северную Корею от системы межбанковских переводов SWIFT.

Не обходят стороной и такие аргументы, что в этом вопросе замешан и сам глава Северной Кореи Ким Чен Ын, но пока это версии источников и СМИ. Телеканал "Би-би-си" сообщает, что убийство Ким Чон Нама произошло в городе. Сейчас его тело обследуют эксперты-криминалисты. Ранее южнокорейский телеканал Chosun сообщил, что Ким Чон Нам был отравлен с помощью игл с ядом в аэропорту Куала-Лумпура. Сообщается, что на него напали две женщины, они смогли скрыться с места преступления.

Источник "Би-би-си", знакомый с семьей покойного, подтвердил, что причиной смерти Ким Чон Нама стало отравление. Ранее глава местного отделения полиции Абдул Азиз Али сообщил, что в понедельник в аэропорту гражданину Северной Кореи стало плохо, его повезли в больницу, но по дороге он умер. Ким Чон Нам - старший сын Ким Чен Ира. Он был рожден в результате внебрачной связи корейского вождя с известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим и считался его потенциальным преемником, сообщает Reuters.

В начале 2000-х он занимал несколько ответственных должностей. Однако в 2001 г. он впал в немилость, после того как был пойман в Японии с фальшивым паспортом. После ссоры с отцом Ким Вон Нам покинул КНДР, сбежав вместе с семьей. Он неоднократно критиковал нового лидера КНДР - своего младшего брата Ким Чен Ына. vestifinance.ru