Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом

Пхеньян пригрозил Канберре ядерным ударом в случае следования австралийских властей политическим курсом США в отношении КНДР. Об этом, сообщает ABC, сославшись на представителя министерства иностранных дел Северной Кореи.

«Правительство Австралии слепо и рьяно придерживается линии США. Если Австралия продолжит упорствовать в следовании курсу Соединенных Штатов по изолированию и подавлению Северной Кореи, это станет суицидальным актом попадания в зону ядерного удара стратегических сил Северной Кореи», — сказал собеседник телеканала.

Его заявление стало ответом на слова главы австралийского МИД Джули Бишоп, в одном из недавних интервью назвавшей ядерную программу КНДР «серьезной угрозой» для Австралии. Также она не исключила вероятность удара по своему государству.

Как передает ТАСС, после выхода статьи Бишоп в беседе с журналистами повторила свое заявление о том, что Северная Корея угрожает безопасности Австралии и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Она подчеркнула, что КНДР «представляет огромную угрозу для соседей, а если ее не сдержать, то и для более широкого региона, включая Австралию».

Ситуация на Корейском полуострове остается одной из самых напряженных международных политических тем. Вашингтон заявлял о готовности нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. КНДР в ответ заявила, что в этом случае осуществит превентивную атаку. Позже источники сообщили, что США не намерены использовать военную силу, а сосредоточатся на оказании дипломатического и санкционного давления. lenta.ru