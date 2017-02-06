Тариф в системе "Платон" резко вырастет с 15 апреля

Тариф для большегрузов в системе "Платон" будет единовременно повышен до 3,06 рубля за километр с нынешних 1,53 рубля с 15 апреля 2017 года. Об этом говорится в постановлении правительства. При этом индексация тарифа "Платона" на уровень инфляции начнется с 1 июля следующего года.

"В целях уменьшения финансовой нагрузки на автоперевозчиков срок начала ежегодной индексации размера платы в соответствии с фактическим изменением индекса потребительских цен переносится с 1 июля 2017 года на 1 июля 2018 года", - отмечается в постановлении.

Как заявил в пятницу журналистам глава Минтранса РФ Максим Соколов, правительство решило сохранить действие льготного режима в системе "Платон" до 15 апреля этого года, передает РИА "Новости" .

"Окончание срока действия будет означать возврат к изначально установленной модели, которая предполагает тариф 3,06 рубля за километр пробега большегрузного автомобиля по федеральным дорогам. При этом средневзвешенная нагрузка на бизнес, в частности малый и средний, будет меньше, чем изначальная модель, которая предполагала двухэтапное повышение тарифа в феврале и июне этого года", - пояснил министр.

Индексация тарифа по инфляции в пределах 2017-го и первой половины 2018 года производиться не будет, подтвердил Соколов.

Система "Платон" действует с 15 ноября 2015 года. Плата, обязательная для всех большегрузов от 12 тонн, взимается как с российского, так и с иностранного транспорта и направляется в Федеральный дорожный фонд. В настоящее время штрафы за неоплату проезда по федеральной трассе составляют 5 тысяч рублей и 10 тысяч рублей - за повторное нарушение в течение года. В январе прошла информация, что Минтранс собирается ужесточить наказание за неоплату проезда в системе "Платон".

Ранее Минтранс предлагал повысить тариф поэтапно: с февраля 2017 года с нынешних 1,53 рубля за километр пути до 2,61 рубля, с июня - до 3,06 рубля. Также предлагалось отложить индексацию тарифа на уровень инфляции (до 3,73 рубля) до июля 2018 года.