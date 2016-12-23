Жители Хабаровского края не активно берут "дальневосточный гектар" - губернатор

Количество заявок на получение земли в рамках закона о "дальневосточном гектаре" отодвинуло Хабаровский край на четвертое место среди регионов Дальнего Востока, люди не проявляют активности, сообщил журналистам глава региона Вячеслав Шпорт.

"Технически у нас все работает, организационно все работает, информационное пространство заполнено <...> Но у нас не хватает, видимо, идеологического сегмента - люди не активно идут за гектаром", - сказал В.Шпорт на пресс-конференции по итогам 2016 года. Он отметил, что среди населения есть непонимание возможностей закона о "дальневосточном гектаре", необходима масштабная разъяснительная работа с акцентом на районы.

"С первого февраля к нам придут люди со всей страны, ну а мне, например, хочется, чтобы максимально закон использовали наши жители", - сказал В.Шпорт. Недавнее введение должности министра, курирующего "дальневосточный гектар" в правительстве, по его словам, актуально - в эта мера поможет "выжать максимум пользы для жителей края".

"Аргументом в назначении на эту должность Натальи Якутиной (бывший министр культуры Хабаровского края - ИФ) стала ее многолетняя работа в качестве главы города Вяземский и главы сложнейшего сельского Вяземского района. Она знает людей, знает потребности, знает, как с людьми общаться, как с главами разговаривать. Сможет активно поработать, помочь разобраться и быстро участки оформить", - сказал В.Шпорт. Он также добавил, что планирует в скором времени выбрать участок себе.

Как сообщалось, в региональном правительстве ввели отдельную должность - министр-уполномоченный по "дальневосточному гектару". На должность назначена бывший министр культуры Н.Якутина. Федеральный закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня. С этой даты выбрать участок земли жители Дальнего Востока могли в "пилотном" муниципальном образовании своего субъекта.

С 1 октября земельные участки стали доступны дальневосточникам на всей территории региона. С 1 февраля 2017 года гектар будет предоставляться всем гражданам РФ, независимо от их места жительства. По данным правительства Хабаровского края, в федеральную информационную систему "НаДальнийВосток.рф" от желающих получить землю на территории края поступили 1422 заявки, соответствующие требованиям закона. Из них 763 участка уже зарегистрировано и передано в пользование гражданам, большая их часть расположена в Хабаровском и имени Лазо районах. "Интерфакс-Дальний Восток"