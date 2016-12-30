Тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке должны быть компенсированы и снизятся до уровня европейской части РФ, добиться этого планируется как можно быстрее, сообщил вице-премьер РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"На Чукотке сегодня электроэнергия в три раза дороже, чем в европейской части РФ, в Якутии - в два раза. Есть территории, на которых разрыв значительно меньше - это Хабаровский край, Амурская область, там в процентах, по всей территории Дальнего Востока энергетика дороже, чем в европейской части.... <..> Соответствующее поручение Владимира Владимировича (Путина - ИФ) выполнено, закон подготовлен, я очень надеюсь, что он будет подписан - и мы постараемся как можно быстрее добиться того, чтобы тарифы были компенсированы и были такими же, как в европейской части Российской Федерации", - сказал Ю.Трутнев.
Он также напомнил, что будет докапитализировано ПАО "РусГидро" - крупнейшая электроэнергетическая компания Дальнего Востока. "РусГидро" получит дополнительно более 50 млрд руб. и это тоже поможет развивать новые мощности, строить новые станции, линии электропередачи. Без помощи "РусГидро" энергетику Дальнего Востока не поднять", - отметил вице-премьер. Interfax-Russia.ru
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