Тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке снизятся до уровня европейской части РФ

Тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке должны быть компенсированы и снизятся до уровня европейской части РФ, добиться этого планируется как можно быстрее, сообщил вице-премьер РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"На Чукотке сегодня электроэнергия в три раза дороже, чем в европейской части РФ, в Якутии - в два раза. Есть территории, на которых разрыв значительно меньше - это Хабаровский край, Амурская область, там в процентах, по всей территории Дальнего Востока энергетика дороже, чем в европейской части.... <..> Соответствующее поручение Владимира Владимировича (Путина - ИФ) выполнено, закон подготовлен, я очень надеюсь, что он будет подписан - и мы постараемся как можно быстрее добиться того, чтобы тарифы были компенсированы и были такими же, как в европейской части Российской Федерации", - сказал Ю.Трутнев.

Он также напомнил, что будет докапитализировано ПАО "РусГидро" - крупнейшая электроэнергетическая компания Дальнего Востока. "РусГидро" получит дополнительно более 50 млрд руб. и это тоже поможет развивать новые мощности, строить новые станции, линии электропередачи. Без помощи "РусГидро" энергетику Дальнего Востока не поднять", - отметил вице-премьер. Interfax-Russia.ru